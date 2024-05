LIVE Arnaldi-Rublev 3-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | si chiude il tetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-KOTOV gocce di pioggia 15-0 Orrenda smorzata di. 3-3 Lungo il dritto carico difensivo. Primo game tranquillo peral servizio. 40-15 Risposta vincente di dritto. 40-0 Prima e benedizione. 30-0 Servizio, dritto e comoda volèe. 15-0 Gira lo scambio con un dritto diagonale pazzesco il russo econ lo smash a rimbalzo da fondo campo a tutto braccio. 3-2 Seconda lavorata, non risponde di dritto. 40-15 Smorzata molto ben giocata dall’azzurro e comoda chiusura. 30-15 Ace (1°) anche per! 15-15 Coppia di dritti devastanti, secondo dei quali vincente per. 0-15 Non risponde in campo sulla seconda, tentando di essere aggressivo con il dritto il russo.