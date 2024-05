L’Italservice lotta ma non serve Catania vola in finale scudetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) italservice 45 (2-3 p.t.) ITALSERVICE : Putano, Toninandel, Juan Fran, Schiochet, Barichello, Vavà, Pires, Belloni, Andrè, Caruso, D’Ambrosio, Luberto. All. Scarpitti. META: Tornatore, Silvestri, Pulvirenti, Turmena, C. Musumeci, Podda, Salamone, G. Musumeci, Bocao, Anderson, Weber, Timm. All. Juanra Calvo. Marcatori: p.t. 2’16" Barichello (I), 6’45" Anderson (M), 7’54" Silvestri (M), 13’32" Caruso (I), 19’12" C. Musumeci (M), s.t. 17’27" Barichello (I), 19’05" Pulvirenti (M), 19’28" Silvestri (M), 19’59" Juan Fran (I). Ammoniti: Silvestri (M), Toninandel (I), Vavà (I), Salamone (M), Turmena (M), Barichello (I), C. Musumeci (M). Arbitri: Andolfo (Ercolano), Plutino (Reggio Emilia), Cini (Perugia). Crono: Lacrimini (Città di Castello).