Fonte : formiche di 31 mag 2024

Inoltre, l’interesse italiano per il potenziamento della componente militare terrestre è emerso anche dalla recente acquisizione di carri armati Leopard tedeschi, dal lancio del programma italiano A2Cs per la componente di veicoli blindati per la fanteria (definito anche dagli americani come il progetto più grande d’Europa), e dalla recente intesa tra Leonardo e Knds per la nascita di un polo europeo della difesa terrestre.

L’Italia nel carro europeo del futuro L’indicazione arriva dall’Assemblea nazionale