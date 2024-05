L’ira di Trump dopo la condanna per il caso Stormy Daniels | Processo vergognoso il vero verdetto arriverà il 5 novembre – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) «È una vergogna. È stato untruccato egestito da un giudice corrotto». È un fiume in piena Donaldall’uscita dal tribunale di Manhattan che lo hato per tutti e 34 i capi d’imputazione nelper frode per il. «Ma ilsarà pronunciato il 5dal popolo», assicura minaccioso, alludendo all’appuntamento con le urne per le elezioni presidenziali Usa, nelle quali punta a tornare alla Casa Bianca. «Tutti sanno cosa è successo qui. Non abbiamo fatto nulla di male. Sono un uomo molto innocente. Sto combattendo per il nostro Paese. Mi batto per la nostra Costituzione. Il nostro Paese in questo momento è truccato», sono i messaggi a caldo cheha voluto inviare al suo “popolo” di fedelissimi subitoilunanime della giuria di Manhattan.