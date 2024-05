L’ira di Trump condannato | E’ tutta opera di Biden e dei suoi Faremo appello contro questa truffa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 maggio 2024 – Donaldsi scagliatutti.il tribunale e i giudici che lo hanno giudicato, ma soprattuttoil suo avversario numero uno: il presidente Usa Joedel tycoon è incontenibile allaTower dove ha parlato oggi in conferenza stampa all’indomani della sentenza che l’ha dichiarato colpevole per 34 capi di imputazione sulla vicenda Stormy Daniels. Stormy è la pornostar chepagò, tramite il suo avvocato, per tacere sui rapporti sessuali avuti in passato. “Se possono fare questo a me, possono farlo a chiunque”, ha esordito il tycoon nel suo grattacielo a New York City. “Guardate il nostro Paese, quello che succede, milioni di persone che arrivano non solo dal Sud America ma da tutto il mondo, e arrivano dalle prigioni, dai manicomi: e abbiamo un presidente e un gruppo di fascisti che non vogliono fare nulla al riguardo”.