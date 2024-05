L’ipotesi A | LA RIPRESA immediatA Tre innesti e una punta vera Pole Palladino in panchina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’anno zero, anzi, l’estate zero della Fiorentina, potrebbe prendere la direzione di un rilancio netto, forte e chiaro. Un cambio di passo, insomma, rispetto alla realtà che si è chiusa con la sconfitta in Conference. Commisso potrebbe e dovrebbe avere la voglia di riprendersi la scena e rilanciare una squadra che possa poggiare le basi su quanto di (comunque) buono si è fatto negli anni della gestione Italiano. Con l’obiettivo dello step successivo. Ovvero vincere e portare a casa quei risultati sfumati nelle ultime due stagioni e che rappresentavano l’orgoglio e le ambizioni di Rocco. Dunque è evidente che la scelta dell’allenatore e tre, quattro,di categoria, rappresenterebbero la linea giusta per definire la situazione di un rilancio forte.