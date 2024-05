L' iPhone diventa un bamcomat | una rivoluzione ecco come puoi pagare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nel giro di pochi anni i pagamenti quotidiani si sono evoluti in maniera impressionante anche in Italia. Tanto che parlare ancora di carta moneta perun qualsiasi tipo di prodotto o servizio sembra ormai un qualcosa di anacronistico. Negli ultimi anni, un sempre maggior numero di persone si sono abituate e convinte a scegliere la moneta digitale (bancomat e carte di credito). Cosa che se da un lato ha velocizzato le transazioni rendendole anche più sicure e trasparenti, dall'altro ha visto una bella fetta di commercianti mugugnare non poco a causa del costo del Pos e soprattutto delle commissioni bancarie ancora troppo elevate per singola operazione. Nel 2023 i pagamenti digitali sono aumentati del 12% per carte e wallet e del 20% per transazioni basate su conto.