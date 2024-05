L’incanto della natura e il profumo del tempo per orologi da sogno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) di Amelia Zacco Fiori, foglie e farfalle. Steli e pistilli. Pare quasi di sentirne il. Per l’orologeria, ladi questa stagione, quando la primavera volge al termine lasciando spazio all’estate, è un’opera d’arte e come tale va interpretata. Mestieri e savoir-faire restituiscono casse e quadranti che diventano tavole d’artista cui affidare l’interpretazione delle Maison. Colori e profili si trasformano in scene bucoliche che chiedono di essere ammirate. Dipingere un paesaggio, scolpire delle figure, materializzare un raggio di luce… Nel decorare il quadrante di uno, gli artigiani d’arte danno vita a una storia, dando prova di alta precisione: Van Cleef & Arpels si circonda di artigiani il cui talento è il risultatopassione e del, poiché alcune lavorazioni richiedono centinaia di ore.