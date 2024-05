Liga | sospetti di combine in Siviglia-Cadice aperta indagine

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Scoppia un clamoroso caso in Spagna, dove la, su richiesta del Rayo Vallecano, ha aperto un’con l’accusa diper quanto riguarda la partita. Il Rayo si è salvato e ilè retrocesso, ma ha comunque destato attenzione quanto accaduto nella trentaseiesima giornata, quando ilha battuto ilper 0-1 grazie a un gol di Sergi Guardiola al 96?. Ad alimentare il sospetto di, sia il vistoso calo nel finale da parte degli andalusi, che si erano da poco salvati in modo ufficiale, che le parole di Sergio Ramos a fine partita: “Siamo città vicine. Che piaccia o no, ho un affetto speciale per il Sud, per l’Andalusia, e loro avevano molto in gioco. Capisco che dopo questi tre punti acciuffati negli ultimi minuti qualche giocatore faccia dei commenti ma è tutto qui“.