Fonte : ilrestodelcarlino di 31 mag 2024

‘Sorry, I don’t speak Bible!’ E anche l’insistenza sulla storia degli effetti, frutto della narrazione biblica, ovvero quei capolavori artistici e letterari, incomprensibili senza il codice biblico – come la Divina Commedia di Dante o il ciclo pittorico michelangiolesco della Sistina – non sembra sufficiente a riaccendere la curiosità per le Scritture.

Lidia Maggi parla del dono del silenzio