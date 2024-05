Fonte : lanazione di 31 mag 2024

"Questo progetto, intitolato “Liceo dell'Artigianato” è un esempio virtuoso e si incardina nei programmi PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) ed è rivolto ai ragazzi delle 3° e 4° classi, quelli che possono ricevere un orientamento più preciso per il loro futuro e che potrebbero scegliere per questo anche un'attività artigiana, sebbene in alcuni anni siano state coinvolte anche le classi 5°”, commenta Paffetti I termini del percorso sono consolidati ormai da anni e mettono al centro un progetto condiviso con gli imprenditori e i docenti dei rispettivi gruppi di lavoro, nell'ambito dei vari indirizzi di studio proposti dal Liceo, e il progetto scelto viene portato avanti come se fosse una commessa di lavoro.

Liceo dell’Artigianato | giornata finale con il botto