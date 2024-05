Fonte : orizzontescuola di 31 mag 2024

L'articolo Liceo del Made in Italy, in arrivo il regolamento con il quadro orario degli insegnamenti. . Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso parere favorevole sullo schema di Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del Made in Italy.

Liceo del Made in Italy in arrivo il regolamento con il quadro orario degli insegnamenti CSPI | Rafforzati i PCTO 20 ore già al primo biennio