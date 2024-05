Licenziata per avere pubblicato sulla testata da lei guidata che il direttore editoriale Pietro Colucci era coinvolto nell’inchiesta su Toti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sospesa e poipersul quotidiano online che dirige poche righe – a firma della redazione – per spiegare ai lettori che nell’ambito delle inchieste che hanno portato all’arresto del presidente della Regione Liguria, Giovanni, “è” anche il “” della stessa. I protagonisti di questa vicenda sono Cristina Sivieri Tagliabue – dal settembre 2021 alla guida de lasvolta.it,online che si occupa di diritti, ambiente e sostenibilità – e l’imprenditore campano, che gestisce una galassia di imprese che si occupano di rifiuti e che è anche ildellaè indagato per corruzione in relazione ad alcuni finanziamenti ai comitati di