L’Europa formato GenZ Spiegata con i fumetti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nasce dalla collaborazione fra Associazione InformaGiovani e Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti la prima Guida ai programmi europei completamente accessibile per i giovani e per chi lavora con i giovani. A fare da Cicerone ai giovani sarà EUGenio, un folletto che vola su uno skateboard, accompagnandoli alla scoperta delle diverse opportunità offerte dai più noti programmi come Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà, ma anche Europa Creativa, Eures e tanti altri. Miniatura della versione Braille del Fumetto con la Guida Europea. Il fumetto è disponibile sia in versione con stampa a colori sia in versione Braille sia in versione audio ed è collegato ad un sito internet completamente accessibile e fruibile con sintetizzatori audio e che è disponibile in ben 34 lingue diverse, tutte quelle europee e delle principali minoranze che vivono in Europa.