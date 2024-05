L’Europa al bivio | l’analisi di Panetta sulla necessità di maggiore integrazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 31 maggio 2024) In un momento storico cruciale, il governatore della Banca d’Italia, Fabio, ha espresso una chiara visione sul futuro dele dell’Italia durante le sue prime Considerazioni finali. Un messaggio di fiducia per il futuro ma ben radicato nella realtà, riconoscendo i problemi strutturali che affliggono il nostro continente e il nostro Paese. Unaper evitare l’irrilevanzainizia il suo discorso sottolineando l’importanza di un’Europa più integrata per evitare che i singoli Stati cadano nell’irrilevanza economica e politica. In un contesto globale in cui l’sembra aver subito una battuta d’arresto,deve salvaguardare la cooperazione e le istituzioni internazionali per scongiurare i rischi di frammentazione e protezionismo.