L’estate 2024 tra politica guerra e vacanze

(Di venerdì 31 maggio 2024)è arrivata con lentezza: nessuna esplosione di calura anticipata. Per questo abbiamo optato per una tartaruga “fredda” tendente al blu. Che troverete nello scatto di Antonio Martello che spesso ci dona il suo sguardo per volgersi oltre la moda, lo spettacolo, continuando però a sognare. Sarà un giugno assai denso e umano: in primis sarà tempo di elezioni europee – quelle dell’8 e del 9 giugno che potrebbero consegnare al Vecchio Continente un nuovo assetto politico. Che dovrà fare i conti con guerre ormai e purtroppo alcune “vecchie”; tutte sanguinose, che lo lambiscono sul fronte ucraino, come su quello mediorientale. Gli italiani e non solo cominceranno le loro, o quanto meno ad andare più piano, come le tartarughe appunto.