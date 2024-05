L’esperimento su onde elettromagnetiche grafene e 5G che mostra tutt’altro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Certe condivisioni sono talmente ingenue da far venire il legittimo sospetto che siano opera di troll, come nel caso delledi un cellulare che sembrano “animare” un abbondante campione di presunto. Visto che nella clip in oggetto condivisa su Facebook si vede un vecchio Nokia, chi condivide spiega che non solo il 5G ma anche le generazioni precedenti di reti mobili avrebbero questo effetto. Vediamo di cosa potrebbe trattarsi realmente. Per chi ha fretta: Un clipdel presuntovenire animato dalledi un cellulare. In realtà quel che vediamo è della polvere di ferro influenzata da un magnete nascosto sotto al tavolo. Non esistono studi seri che dimostrino la pericolosità dei cellulari, del 5G o generazioni precedenti stando ai livelli di esposizione autorizzati nell’Unione europea.