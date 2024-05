Leggere Khamenei ad Harvard e altre notizie dell’era balorda

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 31 maggio 2024) Non so se gli studenti americani conoscono la storia del pifferaio di Hamelin, dubito perché ad oggi non hanno mai saputo una cosa che fosse una, ma insomma c’è questo pifferaio che prima attira tutti i topi della città e li fa morire, poi siccome non viene pagato per la disinfestazione attira tutti i bambini della città e, indovinate? Esatto, muoiono pure loro. Chiedo scusa per lo spoiler, ma almeno sapete cosa succederà. Quindi: ieri l’ayatollahha pubblicato una lettera di solidarietà e gratitudine per gli studenti americani: «As the page of history is turning, you are standing on the right side of it». Ovviamentesa che gli studenti hanno imparato ben cinque parole nuove, cioè “dissenso” e “parte giusta della storia” grazie a mesi di acampada montessoriana, e quindi scrive: «Cari studenti universitari degli Stati Uniti d’America, questo messaggio è un’espressione della nostra empatia e solidarietà con voi.