Lecco dove si può fare il bagno nel lago? Ecco tutti i lidi e le spiagge balneabili

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – Nonostante il meteo, la stagione dei tuffi e dei bagni è cominciata su quasi tutto ildi Como. Dopo una falsa partenza in tredichiarate nonsettimana scorsa per l'eccessiva concentrazione nell'acqua di escherichia coli ed enterococchi intestinali, in seguito agli ultimi campionamenti ed esami, i tecnici dell'Ats della Brianza hanno dichiarato che si può nuotare anche al Lido di Colico e al Campeggio Europa,invece erano state riscontrare appunto contaminazioni batteriche. Lee nonResta al contrario ancora off-limits la spiaggia di Rivabella a, suldi Garlate perché permangono alti i valori di enterococchi. E' inaccessibile pure la Malpensata, sempre a, ma per motivi di sicurezza, legati alla difficoltà di accedere alla spiaggia e al fondale particolarmente insidioso.