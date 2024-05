Lecco | centinaia di persone ai funerali di Silvia Brambilla morta a 26 anni in un tragico incidente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – La bara in legno chiaro, le rose bianche sul feretro ediper l'ultimo saluto a, la 26enne diche martedì èin unstradale nella Bergamasca. E' stato celebrato nel pomeriggio di oggi nella chiesa di Santa Maria Gloriosa Rancio ail funerale di, 26compiuti ad aprile, vittima di una Treviolo sulla Statale 342. Nonostante sia stata scelta una chiesa più ampia rispetto a quella di Bonacina, il quartiere dove abitava, in tanti hanno dovuto assistere alla funzione sul sagrato, perché dentro non c'era posto per tutti. “Dobbiamo reagire, la tua gioia di vivere ci darà la forza di contrastare la tua morte”, sono state le parole di Chiara e Martina, le sue sorelle.