Le vie della lana | iniziato il viaggio del documentario sulla transumanza da Puglia ad Abruzzo Regia di Daniele Di Domenico

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 31 maggio 2024) Di seguito il comunicato: Undi oltre 240 chilometri, da Foggia a L’Aquila, lungo il tratturo magno ed altri regi tratturi, le vie d’erba che i pastori hanno utilizzato per secoli, assieme a milioni di pecore, dai pascoli estivi sugli altopiani dell’Appennino in Molise e in, a quelli invernali sul Tavoliere delle Puglie. Unsul crinale tra passato e presente, tra paesaggi e paesi ricchi di tesori nascosti, ricordi, storie di vita di chi ancora oggi esercita il mestiere del pastore, del casaro,tessitura. Attraverso questa trama, geografica e culturale, la troupe di Kairostudio ha cominciato le riprese de “Le vie”, filmdestinato al mercato televisivo nazionale e internazionale, pensato come una narrazione unitaria e nei limiti del possibile completaciviltà, che l’Unesco, non a caso, ha dichiarato dal 2019 Patrimonio immateriale culturale dell’umanità.