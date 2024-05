Le veterane del Mazzoni Show nei Regionali Uisp

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pallavoliste da record, nel nome di Bruna (che sta per Andreola, uno dei più forti martelli pistoiesi di sempre). Sono ledel Clubche, dopo aver vinto senza mai perdere gare sia il campionato di serie A1che la Coppa, hanno trionfato pure nelle finalitenutesi alla palestra Anna Frank di Pistoia. La squadra allenata da Michela Cinotti ha messo in riga le altrettanto valide San Quirico Firenze, Omega Fucecchio e Punto Sport Poggio a Caiano. La palleggiatrice Alessandra Iozzelli, le opposte Alessia Bruni e Margherita Minissale, le schiacciatrici Rachele Martini, Bruna Andreola e Giulia Berretti, le centrali Chiara Pacini, Chiara Rossi, Agnese Niccolai e Sara Ricciarelli, i liberi Ilaria Giorgetti e Beatrice Natali hanno impartito una lezione di gioco a tutte le rivali, confermando la loro fama: sono state giocatrici di gran pregio in gioventù, si sono mantenute in modo mirabile adesso che affrontano gli impegni della, del più grande ente di promozione sportiva italiano.