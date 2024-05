Le vere radici della cucina italiana

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 31 maggio 2024) Un libro appena uscito sostiene che le ricette nostrane più famose siano frutto di un crogiolo culturale e influenze straniere. Nulla di veramente originale e «made in Italy». Paradosso o verità? Panorama lo ha chiesto ad alcuni chef stellati. Avete appena mangiato una parmigiana di melanzane, una cotoletta alla milanese, uno spaghetto al pomodoro, le trofie al pesto, una fiorentina gustosissima? State per ordinare una pizza margherita, un piatto di tortellini in brodo, lasagne ancora sfrigolanti? Ebbene, state consumando unainesistente: quella. Ma come? Non è forse di tendenza in tutto il mondo, dopo la dittatura di alghe e licheni del nord Europa, per non parlare di sushi e sashimi giapponesi? Mettete da parte il gastronazionalismo e convincetevi: Lanon esiste, come recita il titolo del libro (Mondadori) scritto da Alberto Grandi e Daniele Soffiati.