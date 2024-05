Le ragazze terribili Lesmo punta al vertice

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Domenica pomeriggio contro la Juventus Torino c’è in palio un posto nella semifinale nazionale di Coppa Italia di Eccellenza. Si gioca aalle 15.30 e ledi Ruggeri hanno una nuova opportunità per scrivere un altro capitolo di una stagione già clamorosa. Dopo l’en-plein in campionato (30 partite, 30 vittorie), il successo nella fase regionale della Coppa Italia di categoria a Villa d’Almé contro la Doverese, le brianzole possono entrare a far parte delle migliori quattro d’Italia. Da superare l’ostacolo piemontese nella gara decisiva del triangolare che ha già visto le duellanti eliminare a suon di gol il Genova Calcio, vittorioso nel proprio campionato e in Coppa. Ildomenica scorsa ha vinto in Liguria 7-1, la Juventus Torino ne ha rifilati 5 alle avversarie.