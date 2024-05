Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 maggio | la rassegna stampa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tra i tempi principali delle aperture odierne il caso Stormy Daniels negli Usa con la storica condanna per Donald Trump. Poi ancora spazio al conflitto russo-ucraino con il sì di Joe Biden a Kiev per colpire in Russia e al femminicidio di Padova, con la morte di Giada Zanola. Inoltre le parole di Giorgia Meloni nel giorno del centenario dell'assassinio di Matteotti: "Difese la libertà, ucciso da squadristi fascisti".