Le pagelle del dibattito de La Nazione a Firenze I voti ai 10 candidati sindaco

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – Come se la sono cavata i 10dineldi ieri sera, 30 maggio, organizzato da Laal Pala Congressi di viale Adua? Ecco ledella serata. Andrea Asciuti Eccentrico Propone il fiorino come moneta parallela, non una novità visto che ne parla da tempo e ovviamente senza platea. E qualcuno dal pubblico gli chiede addirittura quale sia il cambio attuale con l’euro. Non rinuncia a indossare sotto una giacchetta la t-shirt con la stretta di mano tra Trump e Putin. Ma quanto a programmi realistici lascia molto a desiderare. Cecilia Del Re Tecnica Determinata, concreta, brillante ma Cecilia Del Re non rinuncia a ricordare la sua discontinuità già dall’epoca della giunta Nardella da cui venne ’cacciata’.