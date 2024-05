Le nuove hit di Radio Incontro Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ecco le novità della settimana scelte da Luca Demar, conduttorefonico di, che seleziona per noi lehit. 1. Sophie and the Giants – Shut up and Dance L’artista multiplatino regina delle classifichetorna per il nuovo esplosivo singolo. Luci al neon, sintetizzatori, un groove irresistibile, linee di basso, una voce inebriante ed un ritmo tutto da ballare, Sophie porta un’esplosione di energia ed ottimismo. “Shut up and dance… and make your heart beat” sarà il nostro mantra per l’estate!2. Angelina Mango – Melodrama Angelina Mango sta per tornare con il suo primo album dal titolo “Poké Melodrama”, in uscita il prossimo 31 maggio. Melodrama è anche il singolo estratto dall’album, dal testo che richiama la spensieratezza dell’estate e le melodie Gitane.