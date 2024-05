Le grandi Maison pronte a osare al polso femminile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) di Amelia Zacco La donna reinventa la propria femminilità indossando orologi che raccontano la storia dellee il loro savoir-faire, aggiungendo però dettagli estetici e tecnici contemporanei. Ed ecco nuovi materiali, nuovi design, c’è chi osa nuove cromie e inediti abbinamenti. E perfino nuove incastonature di pietre preziose. Attenzione però anche ai movimenti, con leche propongono modelli pour elle con raffinatezze tecniche. Patek Philippe festeggia i 25 anni del Twenty~4 con una nuova versione del modello lanciato nel 1999 con cassa in acciaio e diamanti (la prima collezione dellaesclusivamente per signora): la ref 4910/1201R è in oro rosa e presenta un quadrante molto interessante, dapprima inciso con un motivo a onde concentriche, e poi rivestito di varie decine di strati sovrapposti di lacca viola e poi di lacca trasparente incolore che creano un affascinante effetto di profondità.