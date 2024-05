Le grandi industrie e i cibi ultraprocessati uccideranno la cucina italiana L' allarme di Chris van Tulleken medico e giornalista

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 31 maggio 2024) In occasione della presentazione in Italia del suo ultimo libro,ultra processati (Vallardi), lo scienziato einglesevanlancia la sua profezia: lae la dieta mediterranea saranno a breve uccise daiprodotti e venduti dalla grande industria alimentare. «In Inghilterra - sostiene van- il 60% delle calorie viene fornito da questi prodotti. In Italia siamo intorno al 25%. Ma presto sarà come in Inghilterra». Lo scienziato lo sostiene nel suo libro e in una video-intervista a Repubblica condotta dal biologo molecolare Aureliano Stingi.van"Mangerete la tartare solo da Mac" «Voi italiani siete messi molto meglio rispetto all'Inghilterra, ma le nostrealimentari insieme a quelle americane, francesi e svizzere, arriveranno e distruggeranno la vostra tradizione gastronomica.