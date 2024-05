Le frontiere della salute Biancheri | Una medicina di genere per riaffermare la donna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pisa, 31 maggio 2024 – "Evidenziare il modo in cui le differenze dipossano influenzare la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie per migliorare l’efficacia dei trattamenti". Con queste parole Rita, professoressa di Sociologia dell’Università di Pisa e organizzatrice nel 2006 di uno dei primi convegni in Italia sull’argomento, descrive ladi, un approccio che cerca di affermare l’importanza dell’attenzione alle differenze dinei trattamenti sanitari. Perché c’è l’esigenza di unadi? "Al centroscienza c’è stato per tanti anni soltanto il maschio neutro inclusivo. Tutta la conoscenza era nelle mani degli uomini e questo ha condizionato anche la. In quest’ottica, ladinasce perlacome soggetto autonomo".