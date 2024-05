Le false segnalazioni su Facebook e il furto d’identità social

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nella storia che stiamo raccontando oggi, le vittime non sono solamente quei gestori di paginepenalizzati dalleper violazione del diritto d’autore sue Instagram. Ci sono, infatti, anche coloro i quali hanno visto la propria identità “” trafugata e utilizzata dai “malintenzionati”. Perché, come abbiamo raccontato nelle testimonianze raccolte, tutto parte da profili falsi generati con e-mail fake in cui sono stati utilizzati nomi e cognomi di persone realmente esistenti e presenti sulle principali piattaforme gestite da Meta. Si tratta di veri e propri furtiche non sembrano interessare all’azienda di Mark Zuckerberg. LEGGI ANCHE > Tutti i problemi di Meta nella gestione delledi violazione del copyright Nella testimonianza/denuncia che ha fatto a Giornalettismo un nostro lettore, è stato raccontato di come tutte leper violazione del copyright nei confronti di una paginada 1,6 milioni di follower siano arrivate da account ed e-mail