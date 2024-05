Le due nuore del Principe Ernst di Hannover

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 31 maggio 2024) Una bionda, l’altra mora, entrambe hanno intrapreso una carriera nella moda e al momento tutte e due hanno un proprio brand. Vivono in due diverse capitali europee, non hanno una goccia di sangue blu e hanno tre figli ciascuna, ma Ekaterina è più riservata, mentre Alessandra è lassa dei social, un’aristocratica influencer. Ekaterina Malysheva è la moglie delAugust, primogenito diAugust di– padre e figlio hanno lo stesso nome – e della sua prima moglie Chantal Hochuli. Ekaterina Malysheva Ekaterina edtendono a mantenere un profilo basso e a stare lontani dai riflettori. Ekaterina è nata in Russia nel 1986 e poco dopo si è trasferita con i genitori nella Repubblica Ceca, dove ha trascorso la maggior parte della sua infanzia.