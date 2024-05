Le diversità ideologiche tra i tre partiti di maggioranza sono evidenti | impossibile non notarle

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’accordo tra i treche in Italia compongono l’attualepolitica che governa il paese può essere visto in tanti modi, ma le profondeche dividono i tre– Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia –talmenteche ènon notarlo per chi segue con almeno un po’ d’attenzione le cose politiche italiane. Forza Italia: è ancora sbalordita e in lutto per la dipartita del suo inimitabile leader. Tajani ha esperienze politiche e diplomatiche di ottimo livello; può essere un ottimo Ministro degli Esteri, ma non ha la stoffa per contrastare adeguatamente il presenzialismo e l’autoritarismo di certe sfide politiche avviate da Meloni. Lui stava bene con Berlusconi. L’avventurismo dinamico di Giorgia è troppo rapido per lui.