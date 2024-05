Le botte il nuovo compagno e il figlio di 3 anni | cosa sappiamo del femminicidio di Giada Zanola

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 31 maggio 2024) Emergono nuovi particolari suldi, la 34enne uccisa dal suoall’alba di mercoledì 29 maggio, gettata da un cavalcavia sull’autostrada A24, a Vigonza, in provincia di Padova. L’assassino, Andrea Favero, 39, arrestato ieri, ha confessato agli inquirenti di essere ossessionato dal rischio che la donna non gli lasciasse più vedere il lorodi 3. Negli ultimi tempi la coppia litigava di frequente:stava iniziando una nuova relazione con un altro uomo e Favero viveva ormai “da separato in casa”. “Era evidente chevolesse chiudere la loro storia”, ha riferito a Rainews un amico della vittima, secondo cui l’ormai ex“era abbastanza violento e geloso” e “tra i due c’erano continue discussioni”.