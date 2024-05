Le altre di C schiarita a Foggia | i rossoneri hanno presentato la domanda di iscrizione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLe nubi a tinte fosche che si erano addensate sul futuro deldopo l’annuncio della volontà di farsi da parte del patron Canonico sembrano essersi improvvisamente dissolte: attraverso una nota apparsa sul proprio sito web il club rossonero ha comunicato che “in data odierna, è stata inoltrata tutta la documentazione necessaria per l’al campionato di Lega Pro 2024/2025. Il club rossonero ci tiene inoltre a precisare che è già al lavoro per programmare la prossima stagione sportiva” Qualche notizia positiva in tal senso, in realtà, era già trapelata nei giorni scorsi. Oggi l’epilogo che sembra aver messo la parola fine ad un periodo travagliato per ilche per un paio di settimane ha visto addirittura a rischio l’al campionato.