LBA per la quarta volta consecutiva la finale Scudetto sarà Virtus Bologna-Olimpia Milano

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 31 maggio 2024) LaSegafredosi impone al PalaTaliercio in Gara 4 della semiplayoff contro l’Umana Reyer Venezia e chiude la serie sul 3-1. La squadra di Coach Banchi accede così alle LBA Finals UnipolSai 2024, in cui sfiderà, per la, l’EA7 Emporio Armani