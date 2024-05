Lazza si sfoga sui social | La fama è tossica Detesto chi dice che noi rapper dobbiamo essere sempre felici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il lungo sfogo disuinon è passato inosservato, soprattutto perché viene durante un periodo in cui l’artista milanese sta accumulando successi uno dopo l’altro. “100 MESSAGGI”, L’ultimo singolo delè ancora in alte posizioni nella classifica su Spotify, nonostante sia uscito più di un mese fa. La riflessione amara e inaspettata diincomincia così: “Il mio disco è triste perché la. Ultimamente ho scelto di fare poche interviste, anzi in realtà non ne ho fatte proprio. Quasi ogni volta che parlo con qualcuno mi chiedo se mi stia davvero ascoltando o semplicemente cerchi il modo di portarsi a casa un contenuto che faccia parlare.il fatto che ci sia qualcuno che pensa che gli sia tutto dovuto.che nella testa di certa gente noi artisti dovremmoe disponibili perché facciamo un sacco di soldi e quindi a noi una giornata no non è mai concessa.