Lazio Fabiani | Kamada? Non mi faccio prendere in giro Luis Alberto? Cessione vicina

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il direttore sportivo della, Angelo, ha parlato del futuro dei biancocelesti aStyle Radio, toccando anche temi roventi come quelli che riguardano: “Parto da un punto fermo, quando c’è del vento del cambiamento o si hanno delle basi solide o si viene spazzati via. Ho sempre detto che i tesserati devono stare al servizio della, non il contrario. Conlo scorso anno si puntò sul ragazzo visti i problemi cone si cercava un giocatore con quelle caratteristiche, Sarri diede il placet su questo giocatore. L’entourage e il calciatore misero delle condizioni per un contratto annuale con un rinnovo unilaterale di tre anni, per fare questa operazione ci sono stati costi come due milioni di commissioni e tre di ingaggio.