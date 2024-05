Lavoro | Boccia ‘Meloni tradisce promesse avanti con salario minimo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Apprendiamo oggi dalla campagna elettorale della destra che Giorgia Meloni ha riscoperto la centralità deldicendo che è la sua fissazione. L’unica cosa che è aumentata in questi mesi è ilpovero”. Così Francesco, presidente dei Senatori del Partito Democratico, arrivando a Copertino (Lecce) per alcune iniziative elettorali in vista delle elezioni europee dell?8 e 9 giugno.“Dopo tante sottovalutazioni delle denunce sulpovero fatte in piazza e in Parlamento dal Pd, ha finalmente scoperto che è una priorità assoluta. Ma ha talmente a cuore il, che anziché rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale lo ha previsto solo come bonus annuale e anche dal Def, in cui hanno inserito solo i dati tendenziali, ne viene la conferma.