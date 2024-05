Lavori più lunghi Si tornerà in aula in via Lurani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’elementare pubblica "Papa Giovanni XXIII" (nella foto) resterà negli spazi della Scuola Satellite di viaanche per l’anno scolastico 2024-25. La comunicazione della permanenza delle classi, che attualmente sono 13, dalle prime alle quinte, per un totale di 271 tra alunni e alunne, è stata ufficializzata durante l’ultima seduta del consiglio comunale cittadino, di poche ore fa, da parte della giunta del sindaco Simone Cairo. Il rientro nel plesso scolastico di via Bologna, da decenni la sede della "Papa Giovanni XXIII", è stato a tutti gli effetti posticipato di un anno, vista la complessità deidi completa riqualificazione in corso in questo edificio didattico, che sarà rinnovato e ammodernato anche con l’aggiunta di alcune migliorie strutturali.