Lavori di manutenzione | modifiche alla circolazione della FL5 Roma-Civitavecchia e Leonardo Express

(Di venerdì 31 maggio 2024) Perdi, programmati da RFI aTuscolana, dalle 9 alle 14 circa di mercoledì 5 giugno, ladi alcuni treni regionali sulla linea FL5potrà subire variazioni di orario e limitazioni di percorso. In particolare, nella fascia oraria interessata daialcuni trenilinea FL5 saranno attestati aOstiense, con la possibilità di utilizzare mezzi urbani alternativi per gli spostamenti da/verso le altre stazioni del Nodo di. Inoltre il collegamentosarà effettuato con un servizio bus in partenza ogni 30 minuti daTermini, all’altezzafermata Cotral di via Giolitti 32 e da Fiumicino Aeroporto dfermata Cotral del Terminal 1 – Arrivi. I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale.