L' autogol dei dem contro Toti in commissione Antimafia | altra figuraccia del Pd

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il sospetto, avanzato da Libero, che l'aggravante mafiosa nell'inchiesta di Genova nei fatti non esista ma sia stata contestata dai pubblici ministeri solo per poter allargare le intercettazioni a Giovannista diventando da caso giudiziario a caso politico. Senza l'aggravante mafiosa, gran parte del materiale probatorio in forza del quale la Procura accusa il presidente della Liguria, e lo mantiene da oltre tre settimane agli arresti domiciliari, impossibilitato a governare, sarebbe stato raccolto in modo illegittimo; come lo sarebbe stato anche se si scoprisse che l'aggravante è una finzione tecnico-giuridica. Proprio questo ha cercato di appurare martedì scorso ladel Parlamento, convocando il procuratore di Genova, Nicola Piacente.