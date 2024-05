Lautaro Martinez rinnovo Inter | spunta un indizio? Una pista straniera si allontana!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il futuro dinon è mai stato così incerto come nelle ultime ore. Ma un cambio di direzione di una pretendentepotrebbe dare unsulcon l’. DILEMMA –sì,no. Il dilemma che negli ultimi giorni attanaglia i cuori dei tifosi nerazzurri è questo ed è tutto incentrato sulle volontà di. L’argentino, che a parole finora ha sempre dimostrato attaccamento ai colori della Milano Bauscia, di fatto sembra voler chiedere al suo club una cifra spropositata rispetto alle possibilità finanziarie. Per questo il prolungamento di contratto tarda a concretizzarsi, con il procuratore di, Camano, arrivato proprio oggi a Milano per cercare di trovare un punto di incontro con la dirigenzaista.