Lautaro Martinez rinnova! L’agente conferma | Raggiunto l’accordo con l’Inter

(Di venerdì 31 maggio 2024)hannoun accordo per il rinnovo del contratto dell’attaccante e capitano, che resterà in nerazzurro fino al 2029. Adi ciò, anche le parole del procuratore Alejandro Camano, in una breve intervista al collega argentino César Luis Merlo. TUTTOTO –hannoun accordo per il rinnovo del contratto dell’attaccante argentino, che resterà legato al club nerazzurro fino al 2029 con un ingaggio di 9 milioni di euro a stagione. La notizia, che circolava da qualche settimana, è stata finalmenteta, mettendo fine alle speculazioni sul futuro del giocatore. Il procuratore di, Alejandro Camaño, hatoe ha espresso grande soddisfazione per il rinnovo: «Sì, ora abbiamoun accordo di principio per il nuovo contratto di!».