Lautaro Martinez retroscena rinnovo Inter | scelta secca sui bonus! – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024)rinnoverà il suo contratto con l’in tempi abbastanza rapidi, dopo i risvolti della giornata di oggi. In collegamento da Roma per Aspettando il weekend su Sportitalia, Pedullà annuncia anche qualche particolarità in più. SI CHIUDE! –farà quello che voleva Giuseppe Marotta: rinnoverà il suo contratto con l’presumibilmente prima della Copa América. Dopo che a lungo il suo agente Alejandro Camano ha fatto tremare i tifosi, oggi è arrivata la notizia di un accordo di massima. Confermato dalla stessa persona che ne cura gliessi.rinnova con l’, Pedullà non aveva dubbi IL DISCORSO – Le parole di Alfredo Pedullà suldi: «Noi abbiamo mantenuto sempre questa linea e non ci siamo fatti prendere.