Lautaro Martinez-Inter l’amore vince Si sblocca il rinnovo | a un passo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024) Una notizia dell’ultima ora riporta il sereno in casacambia le carte in tavola e si avvicina a colmare il divario economico. Ecco cos’è cambiato per ildi contratto che ora sembra vicino. SIha lasciato i tifosi dell’in preda al panico e alla preoccupazione per alcune settimane. Soprattutto negli ultimi giorni gli scenari suldi contratto dell’argentino non lasciavano presupporre nulla di buono. Fino all’incontro di ieri pomeriggio fra il procuratore dell’attaccante e la dirigenza nerazzurra le distanze fra le cifre richieste e quelle offerte sembravano incolmabile. Ma una notizia dell’ultima ora ribalta tutto e riporta finalmente il sereno in casa. Ildiora è vicino: cosa ha fatto la differenza? TUTTO CAMBIA – Una delle più spinose questioni di mercato degli ultimi tempi sembra destinata a risolversi con un colpo di teatro proprio del direttoessato