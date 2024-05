Lautaro Martinez Impallomeni certo | Richieste giuste! C’è nervosismo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024)è nell’occhio del ciclone per via del rinnovo di contratto con l’Inter che ancora non si materializza. Sull’argomento si pronuncia anche Stefano, che va controcorrente rispetto all’opinione pubblica media. RAGIONE – Il procuratore die la dirigenza dell’Inter si sono incontrati. Ma dal meeting nessuna novità ha permesso ai tifosi nerazzurri di tirare un respiro di sollievo sul tanto agognato rinnovo di contratto. Sull’argomento più caldo della Serie A in questo momento, dice la sua Stefano. Riferendosi alle ultime parole dell’AD dell’Inter sulla questione, il giornalista afferma: «Quelle di Giuseppe Marotta non sono state dichiarazioni mirabolanti. Mi fa pensare che c’è una priorità che è la società.