Lautaro Martinez il PSG dietro? Ma l’Inter sonda una terza via ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il rinnovo diconappare in salita. Ieri altro meeting tra le parti, dove è stata chiarita la differenza di vedute. Occhio al PSG, ma il club nerazzurro può vagliare unastrada. DISTANZA ? Ieri a Milano in un albergo del centro è avvenuto un incontro tra l’agente di, Alejandro Camaño da un lato, Dario Baccin e Piero Ausilio (vice DS e DS del) dall’altro. Non è stata trovata una quadra, anzi si è ribadita ancora una volta la differenza di vedute tra le due parti. L’agente del capitano spara alto: 12 milioni a salire fino ad arrivare a 16. Insomma una marea di soldi., dal canto suo, ha già fatto sapere di non potersi spingere oltre i 10. Cifra, a cui i club arriverà tramite dei bonus (almeno 1.