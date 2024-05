Lautaro Martinez fa il passo decisivo verso l’Inter! Zanetti-bis

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024)oggi ha giurato amore eterno al. L’argentino finalmente ha fatto ilil club nerazzurro ed ora nessuno può più dubitare della sua posizione. Si può parlare di-bis? DUBBI – In questi giorni chiunque si è trasformato in insider di mercato per millantare cifre e richieste completamente distanti dalla realtà. C’è chi ha parlato di 12 milioni, chi di 14 o 16 addirittura.ha aspettato e smentito, accettando l’offerta di rinnovo deldi 9 milioni di euro a stagione. Alla fine l’argentino chiedeva 10, ma ha deciso di fare unil club dimostrando il suo amore per Milano e per i colori nerazzurri. Il legame verrà prolungato fino al 2029.come Javiergode SMENTITE – Il grande divario economico riportato in questi giorni non era quindi reale.