Lautaro Martinez e la scelta Inter | il vero obiettivo messo nel mirino

(Di venerdì 31 maggio 2024)fa sognare i tifosiisti e l’tutta facendo un passo indietro, che equivale a due passi avanti verso la storia nerazzurra. La questione rinnovo sta per essere sbrogliata definitivamente. Solo così può continuare l’ambiziosa scalata del capitano argentino MILANO – La fumata bianca non è ancora arrivata ma quella nera è un lontano ricordo. In casasi aspetta solo la firma disul nuovo contratto. Un contratto importante. Più importante del primo (4 luglio 2018) e del precedente rinnovo (28 ottobre 2021). L’attaccante argentino, già capitano dell’campione d’Italia, si legherà alla società nerazzurra fino al 30 giugno 2029. Almeno su carta… Il prolungamento non si traduce mai come permanenza certa fino a scadenza.